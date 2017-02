A Ténérife, la jolie Britannique affiche son body de rêve !









Récemment en vacances à Tenerife, la jolie demoiselle n'a pas hésité à affoler les clients de l'hôtel à l'aide de son corps de rêve.

Star de la téléréalité britannique, Pascal (sans "e") Craymer est bien plus connue de l'autre côté de la Manche que par chez nous. Ancienne membre du show anglais, dans lequel le public pouvait découvrir et suivre les aventures de personnages réels, dont la naïade donc, Pascal poursuit son petit bonhomme de chemin et n'hésite jamais à partager unou une photo Instagram un peu coquine pour rester sur le devant de la scène...