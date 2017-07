A 32 ans, Izabel Goulart est une des top models les plus in de la planète mode. Ange de Victoria's Secret, la jeune femme, qui ne peut cacher une certaine ressemblance avec Cindy Crawford, a en effet tout pour plaire et attirer, tel un aimant, les objectifs des photographes.





Actuellement in love avec le gardien du PSG, Kevin Trapp, la belle a fait profiter ses nombreux fans de ses clichés de vacances. Du Brésil à la Grèce, en passant par les Etats-Unis et Paris, la jolie jeune femme a eu le temps de sortir quelques-uns de ses plus beaux maillots, n'hésitant pas à afficher certaines parties de son corps.