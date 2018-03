En 2005, alors âgée de 10 ans, Ksenia Sitnik remportait l'édition junior de l'Eurovision de la Chanson sous les couleurs du Belarus grâce à sa chanson "My Vmeste". Treize ans plus tard, la jeune femme a bien grandi et affiche sur les réseaux sociaux une silhouette qui laisse pantois bien des internautes !





Les fans de la première heure n'en reviennent même pas, eux qui ont "connu" la chanteuse alors qu'elle n'était encore qu'une enfant !





Vivant à Minsk, la capitale du Belarus, la jeune femme témoigne sur sa précocité: "Ai-je eu une enfance ? Tout s'est déroulé très vite pour moi."