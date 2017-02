Quand elles prennent un peu de bon temps sur les plages de Miami, Lauren Ashley et Selena Weber ne sont jamais bien loin des objectifs qui les mitraillent en permanence.





En (très) petite tenue, les deux top model ont ainsi défilé, joué au rugby et tanné leur peau déjà bien dorée, pour le plus grand bonheur des photographes et des touristes présents sur place, bien heureux de voir les deux jeunes femme s'en donner à cœur joie...