Le décolleté vertigineux d'Emily Ratajkowski (PHOTOS)

Sexy

Emily Ratajkowski a marqué les esprits lors d'une soirée organisée par Harper's Bazaar à New York...









Invitée sur le tapis rouge du Plaza Hotel à l'occasion d'une soirée organisée par Harper's Bazaar, la jolie Emily semble avoir pris cette remarque au pied de la lettre, elle qui arborait un décolleté venu d'ailleurs, constitué de deux larges bretelles ne cachant pas grand chose de son opulente poitrine.

Par là même, elle ne faisait finalement que mettre en pratique sa vision du féminisme qui veut qu'une femme peut être sexy, sûre d'elle et avoir des convictions politiques.

A photo posted by Emily Ratajkowski (@emrata) on Sep 10, 2016 at 8:02am PDT Tonight A photo posted by Emily Ratajkowski (@emrata) on Sep 9, 2016 at 9:48pm PDT



Féministe engagée, Emily Ratajkowski est récemment revenue sur les réactions qui avaient suivi son soutien à Bernie Sanders dans la course à l'investiture démocrate aux Etats-Unis. Elle a d'ailleurs révélé qu'elle avait été victime de sexisme et avait dû lire, sur les réseaux sociaux et par ailleurs, des piques du style "Tais-toi et montre-nous tes seins !"