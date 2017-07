C'est une idée assez saugrenue qui est passée par la tête de Jessie Bearden, styliste au sein de la compagnie américaine Villa Italian Kitchen. L'homme n'a en effet rien trouvé de mieux que de designer des bikinis faits de vraies tranches de pizza pepperoni !





Commandés pour participer à la fête de la journée nationale du... bikini, le 5 juillet, ces modèles ne sont pourtant pas à portée de toutes les bourses puisqu'elles coûtent la bagatelle de 10.000 dollars pièce ! Pour cette modique somme, il vous sera possible de contacter les fabricants sur leur page Facebook pour ajuster modèles et taille. Enfin, il est également précisé que seuls des ingrédients frais sont utilisés: une pâte faite maison, de la mozzarella et de la sauce tomate fraîche de Californie et de délicieux morceaux de pepperoni. Pour 10.000 dollars, on n'en attendait pas mois...





Les plus gourmand(e)s d'entre vous n'hésiteront pas à passer à la caisse...