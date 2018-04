Les dix ans (déjà) du mouvement FEMEN ont été fêtés à Paris lors d'un concert dans la salle de La bellevilloise. Invitée à monter et performer sur scène, Lio a marqué les esprits, réalisant sa prestation les seins nus pour soutenir le fameux mouvement.

Il y a dix ans, c'est une certaine Inna Shevchenko qui avait lancé l'opération afin de dénoncer les diktats politiques et religieux en Ukraine. Depuis, les FEMEN sont sur tous les fronts et utilisent leur corps pour faire passer des messages et tenter de mettre la pression quand elles l'estiment nécessaire.