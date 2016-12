Star des réseaux sociaux, Livia Gullo n'hésite pas à inonder son profil Instagram de clichés plutôt sexy d'elle-même. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle est suivie par 647.000 followers, pour la plupart masculins.





Grande fan du Barça, elle poste régulièrement des photos d'elle arborant la tenue, saillante en ce qui la concerne, des Blaugranas.





Consciente de tenir une poule aux œufs d'or, la top model brésilienne a décidé d'aller plus loin... et de mettre en vente son propre calendrier, plutôt quente, de supportrice du FCB. Sur Instagram, elle précise également que chaque calendrier commandé sera personnalisé et orné d'une dédicace !