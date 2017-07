Modèle pour Playboy, Maria Liman, originaire de Rostov en Russie, est amoureuse de la nature et des forêts de son pays. C'est donc tout naturellement qu'elle a accepté de participer à un shooting photos dans lequel elle prend la pose nue, dans la forêt.





Véritable fan des espaces boisés, la jolie jeune femme de 23 ans a ainsi déclaré "Je voulais vraiment écouter battre le coeur de la forêt, remplir ma poitrine de cet air sain et au prafum vert, me donner à cet espace et perdre la notion du temps. (...) Mais les moustiques, insectes et araignées qui grimpaient dans mon maillot ont compromis cette fusion avec la nature."