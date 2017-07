© DR

La première à avoir lancé la mode n'est autre que... Kim Kardashian (photo d'en-tête). Mais les autres stars, qui ont flairé l'occasion de décupler leur potentiel sexy en ligne, n'ont pas hésité à suivre le mouvement. Et quand on a compris qu'Emily Ratajkowski était aussi sur la photo (le troisième maillot de bain appartenant à Kylie Jenner), on a fondu comme neige au soleil.





Une mode qui a un impact certain sur la notoriété de ces dames, bien sûr, mais aussi et surtout sur... l'endroit où le Glasspool belfie est capturé! Une publicité non négligeable.





Petit florilège.



















Glasspoule bel-quoi ?!





Ce n'est pas le plus facile de noms de challenge ! Un peu d'anglais : glasspool signifie "piscine en verre", et belfie est la contraction de "selfie" et de "butt", "fesses" en anglais courant.