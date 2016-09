Monica Bellucci seins nus dans Paris Match

Sexy

Une sensualité à fleur d’eau.

"Avec le temps, le sexe devient plus réfléchi peut-être, mais le plaisir est tout aussi fort. Quand la sensualité et la sexualité se mêlent à l’amour, c’est l’apothéose et c’est magnifique. J’ai du mal, aujourd’hui, à m’imaginer faire l’amour sans amour." Telle est en substance, l’interview hot accordée par Monica Bellucci à Paris Match.

"Une déesse insubmersible", balance le magazine qui a fait poser nue l’actrice de 51 ans et star du film d’Emir Kusturica On The Milky Road. J’ai été très regardée dans ma vie, mais je ne suis pas sûre, au final, qu’on m’ait vraiment vue. Ce que j’aime, chez Emir, c’est que c’est quelqu’un qui voit. Il y a quelque chose de très érotique chez les hommes d’expérience."