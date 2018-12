Sur son compte Instagram, la belle Nabilla a partagé une photo où elle a annoncé qu'elle faisait la couverture du magazine Playboy.

Il y a plusieurs jours, Nabilla avait partagé une photo sur son compte Instagram lors d’un shooting qu’elle a réalisé à Paris. En légende de ces différents clichés, la jeune femme avait expliqué qu’elle avait fait ce shooting pour un magazine. Ce mardi 18 décembre, elle a dévoilé un cliché où elle fait la couverture de Playboy.

En légende, la starlette a également faity part de sa joie en indiquant: "oooooo happyyyyyyy !!!!! OUT TODAY 📸 Playboy France 🇫🇷 disponible en kiosque aujourd’hui! Une série de photos mode et inattendue sur les toits et dans les rues de Paris. Je remercie toute l’équipe Playboy France, @elisabetatudor pour son article bienveillant et @Nicolas dureau pour le stylisme, Photogrpahe @alicemoitie , coiffeur @paulduchemin et makeup @margauxjlzt avec @nabcosmetic 💄 🐰

Lundi, la star de la télé-réalité avait déjà partagé une photo de ses vacances à Bali sur son compte Instagram.

Une photo qui a littéralement fait le buzz car cette dernière a passé la barre des 100.000 "likes".