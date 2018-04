Actrice australo-péruvienne, Natahlie Kelley, 33 ans, est surtout connue pour son rôle dans Fast & Furious: Tokyo Drift et sa présence dans The Vampire Diaries ou, encore plus récemment, Dynasty. En vacances à Bondi, en Australie, la jeune femme prend visiblement du bon temps avec son boyfriend. Pour optimiser son bronzage, elle a d'ailleurs opté pour une tenue minimaliste, prenant le soleil les seins nus.



Ce ne sont pas ses nombreux fans qui s'en plaindront !