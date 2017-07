Sexy, Nicki Minaj ? Assurément !

Ses clips le prouvent et les dernières photos d’elle qu’elle vient de publier sur les réseaux sociaux en attestent une fois de plus. Prises à Miami pendant le tournage du clip du titre Rake It Up de Yo Gotti, elles montrent la rappeuse en cuissardes et short en latex ou encore en sous-vêtements rose bonbon.

De quoi affrioler ses 82 millions de followers sur Instagram.