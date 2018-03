Découverte grâce à Youtube, la jeune Niykee Heaton est devenue un vrai phénomène outre-Atlantique. La native de Geneva, dans l'Illinois, a d'abord repris des morceaux connus en acoustique et à la guitare avant de passer à la célébrité. Depuis, elle a tracé son chemin et est donc devenue une vraie star aux Etats-Unis.En témoigne son compte Instagram qui totalise plus de 2,5 millions de! Il faut dire que la belle possède un physique plutôt avenant et qu'elle n'hésite jamais à le proposer à ses fans... tout contents de cette initiative !