Oksana Neveselaya est une jeune professeure de mathématiques de 28 ans originaire de Minsk en Bielorussie.

Sa particularité ? En plus de voir ses classes bondées pendant qu'elle donne cours, la jolie demoiselle possède également une énorme popularité sur les réseaux sociaux, Instagram en tête.

Et pour cause, elle n'hésite pas à afficher son (très joli) corps dans des tenues très légères, faisant d'elle, selon ses élèves et ses 513.000 followers de son compte social, "la professeure la plus sexy de la planète", rien que ça !

Certains de ses étudiants se sont d'ailleurs amusés à la filmer, en slow motion et avec une musique plutôt appropriée pendant qu'elle donnait cours. De quoi donner la bosse des maths à quelques-uns de ses studieux élèves !