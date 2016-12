Pas vraiment connue en nos contrées, Paola Caruso est pourtant une star en Italie où elle est membre du jury du reality show Selfie.





Dotée d'un physique plus qu'avenant, la jolie Romaine a étonné après s'être récemment confiée sur celui-ci. Ainsi, la jeune femme détesterait son corps et désirerait passer sous le bistouri pour perdre un peu de graisse et augmenter la taille de sa poitrine: "Je voudrais être plus mince, avoir de longs cheveux et une plus grosse poitrine."





Allant plus loin, Paola se confiait sur sa relation avec les hommes. Contrairement à ce que son physique peut laisser penser, la Romaine ne croule pas vraiment sous les demandes de dates: "Apparement, pour un homme, ce n'est pas facile d'être dans mon entourage parce que j'ai un fort caractère. Je dis ce que je pense, ce que je veux. Cela peut rendre un homme incertain."





Très présente sur les réseaux sociaux, Paola profite de ce canal pour rester en relation avec son public. Avec 456.000 abonnés à son compte, elle remplit plutôt bien ses devoirs...