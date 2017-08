Elue Miss France en l'an 2000, Sonia Rolland semble avoir évité le fameux bug. 17 ans après son élection, la jolie métisse a gardé une plastique de rêve... et elle n'hésite jamais à le démontrer sur les réseaux sociaux. Ainsi, sur son compte Instagram, la jolie jeune femme a posté une photo, assez artistique, d'elle dans laquelle elle ne porte qu'une salopette bleue, laissant apparaitre sa poitrine. La photographe Amaryllis Jokowicz s'est également fendue d'une publication sur laquelle Sonia apparait encore plus sexy et langoureuse.