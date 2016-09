Seins nus et string blanc, l'ex de Miley Cyrus n'a rien à cacher

Sexy

Les stars privilégiées se bousculaient pour participer à l’after party que Rihanna tenait après les MTV Video Music Awards. Parmi elles, une certaine Stella Maxwell, ex-girlfriend de Miley Cyrus, a attiré tous les regards. Quand on voit sa tenue, on comprend mieux pourquoi. Celle qui fait partie des Anges de Victoria’s Secret est, en effet, arrivée avec une robe noire totalement transparente qui donnait à qui veut le voir une vue imprenable sur ses seins nus et son string blanc. Voudrait-elle lancer une nouvelle mode ? C’est pas gagné…