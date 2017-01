Du haut de son mètre 58, Samantha Sepulveda ne s'en laisse pas compter quand il faut intervenir pour remettre les malfrats ou les contrevenants dans le droit chemin !

Agent de police à Freeport, près de New York, la jolie jeune femme présente aussi la particularité d'exercer une seconde activité professionnelle un tantinet différente puisqu'elle pose pour de la lingerie fine et des maillots de bain plutôt sexy ! La jeune femme s'est confiée au New York Post . Lors de son récit, elle raconte qu'elle possède une troisième casquette puisqu'elle a un diplôme en management. Elle avoue également être entrée dans les forces de l'ordre pour aider les gens.