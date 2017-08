" J’ai 45 ans et quand on a cet âge-là, même si on en a envie, on ne peut pas être parfait ", confie Sofia Vergara, fière de sa silhouette "imparfaite".

La star de la série Modern Family pose nue en couverture du prochain magazine Women’s Health. "Voilà une femme de 45 ans, qui montre son corps. Les choses ont changé, et il n’y a pas que de jeunes femmes qui peuvent être en couverture des magazines, se réjouit l’actrice américano-colombienne qui voit tout de même un coach sportif quatre fois par semaine. J’ai envie de faire mon âge, mais d’être bien dans ma peau. Cela ne sert à rien d’être obsédé par la jeunesse. Quand les gens me disent : ‘tu as l’air d’avoir 20 ans’, c’est faux, je le vois bien. Ma peau est différente."

Avant de conclure : "Je ne sais pas faire de pompes. J’aimerais être plus sportive, mais ce n’est pas évident quand on naît avec d’énormes seins. Ils sont comme ça depuis que j’ai treize ans."