"La nudité est normale." Cette ancienne élève de l’école d’Harry Potter, l’actrice Scarlett Byrne aujourd’hui âgée de 26 ans, sera la première à poser nue pour la nouvelle version du magazine Playboy dont on vous parlait hier. Vue dans les trois derniers volets de la saga de l’apprenti sorcier, la jeune a aussi été aperçue dans la saison 4 de Falling Skies et la saison 7 de The Vampire Diaries. "Je suis très fière d’en faire partie, a-t-elle confié sur Instagram. J’ai écrit un petit texte pour accompagner mes photos, intitulé The Feminist Mystique. Un grand merci à Playboy et à Cooper Hefner pour cette opportunité unique." Normal, le fils de Hugh Hefner - qui a repris le magazine du père - n’est autre que... son fiancé!"