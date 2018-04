De nouvelles images intimes de Samantha, experte en survie, ont été diffusées dans le second épisode de The Wild, ce lundi 2 avril sur M6. Les candidats sont en colère contre la production.

C’est dans le désert du sud du Botswana que Samantha décide de commencer le long trek par une pause pipi. Elle suggère alors à son binôme, Robin, de conserver cette urine précieuse pour plus tard avant de la boire. Alors qu'elle s'apprête à uriner, on voit la femme occupée de baisser son pantalon et sa culotte. Son binôme Robin, par respect, se retourne mais la caméra, quant à elle, filme toute la scène.

Les fesses en partie à l’air, cette scène ne va que déplaire à cette sportive de 35 ans. La semaine dernière Samantha avait déjà fait part de son mécontentement après avoir vu la scène où elle faisait ses besoins dans la nature. Son binôme, Robin, un candidat novice, avait été l’un des premiers à témoigner de son mécontentement sur les réseaux sociaux: "Comme beaucoup, je suis terriblement choqué par le choix de montage de M6 concernant les bruitages de Samantha, a-t-il posté sur ses réseaux sociaux. C’est une fille extraordinaire qui mérite une certaine pudeur ! Merci de respecter ça".