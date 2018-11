Au pays de princesse, tout est beau, tout est magnifique. Enfin, ça, c’était avant… Avant qu’une carte d’anniversaire envoyée par la princesse Diana ne vienne donner une tout autre image d’elle.

Mise aux enchères par Julien’s Auctions pour 200 $ mais estimée entre 800 et 1.200 $, cette carte dévoile l’humour coquin dont était apparemment coutumière la princesse de Galles. On y voit la Belle au bois dormant allongée sur un lit avec cette mention : "Une petite verge a plongé la princesse dans le sommeil", tandis qu’au verso on lit "seules les grosses méritent que l’on reste éveillé".

La carte est adressée à un certain Tony qui, tout en restant anonyme, a confié au Mirror Online qu’il avait été choqué et surpris par le message écrit sur la carte d’anniversaire : "Je savais depuis toujours que la princesse Diana avait un sens de l’humour coquin, mais je ne savais pas que c’était à ce point-là."

Plus de 20 ans après sa tragique disparition, la princesse de Galles ne cesse de surprendre.

