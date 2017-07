À l’occasion de la fête nationale américaine, la chanteuse semble avoir eu un coup de chaud en cette période de canicule.

À 36 ans, l’interprète de Genie in a bottle n’ayant rien trouvé de mieux que de faire encore plus grimper la température des thermomètres avec ses clichés en maillot de bain sexy dans sa piscine. Et les orages n’auront pas eu raison d’elle pour la refroidir. © D.R. © D.R. © D.R.