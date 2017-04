La top model russe refait parler d'elle sur les réseaux sociaux...









Considérée par le magazine masculin Maxim comme étant ce qui est arrivé de mieux à la Russie depuis l'apparition de la vodka, la jeune femme de 26 ans continue à faire parler d'elle et à capitaliser sur son succès sur les réseaux sociaux.



Ainsi, elle n'hésite pas à partager des clichés plutôt très coquins sur son compte, pour le plus grand bonheur de ses 3,6 millions de fans... qui préfèrent finalement ce genre de photos à ceux, dangereux, sur lesquels elle met sa vie en danger.

Après avoir fait le buzz en risquant sa vie, penchée dans le vide, sur le toit d'une des tours les plus élevées du monde à Dubaï, laqui culmine à 306 mètres, Viktoria Odintsova semble s'être assagie et être revenue à des choses plus terre à terre. Il faut dire qu'après son exploit, la jeune Russe de 26 ans avait été mise en garde par la police qu'elle serait arrêtée si elle venait à retenter le coup.