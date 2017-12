Au début des années 2000, Julia Volkova composait le groupe t.A.T.u. avec son acolyte Lena Katina. Les deux jeunes femmes, originaires de Russie, étaient parvenues à se faire connaitre dans le monde entier avec leur morceau "All the things she said" et, surtout, le clip qui accompagnait ce qui allait devenir un tube !





Quinze ans plus tard, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Une chose, cependant, n'a pas changé: Julia Volkova, la brunette du groupe, qui, à 32 ans, est plus sexy que jamais ! Jugez-en plutôt par vous-même...