Depuis son avènement sur la scène médiatique, Zahia n'en rate pas une pour dévoiler sa plastique de rêve. Dernier exemple en date, ce clip, assez étrange et mystérieux, tournée pour Barbara Baumel, que l'on peut retrouver sur Instagram.





Dans cette courte vidéo, on peut voir Zahia, en sous-vêtements sexy, enlever son soutien-gorge devant une énorme statue représentant une tête de chat ! Ce n'est pas pour rien que le clip se nomme "The Cat Cave"...





Nue, elle prend peur et se la joue ingénue lorsque la tête de chat s'anime et dévoile un regard et un sourire maléfiques...