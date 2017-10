Paul Merson, l'ancien milieu de terrain anglais d'Arsenal et de l'équipe d'Angleterre, va rechausser les crampons à 49 ans pour le très modeste club gallois de Caerau (ouest de Cardiff), a annoncé sa nouvelle formation mercredi.

Toutes les formalités ont été remplies pour que l'ancien international fasse son retour lors d'un match à domicile le 18 octobre face à Pontyclun, a expliqué Dai Hooper, le secrétaire de ce petit club, classé 13e sur 16 en troisième division galloise (1 victoire et 4 défaites en 5 matches depuis le début de la saison).

Merson, 21 sélections avec l'équipe nationale, jouait pour Arsenal lorsque le club a été sacré champion d'Angleterre (saisons 1988/89 et 1990/91) ainsi que lors des victoires en Coupe d'Angleterre (1993) et en Coupe européenne des vainqueurs de Coupe (1994).

Le milieu de terrain a quitté Highbury pour Middlesbrough en 1997 avant de jouer pour Aston Villa, Portsmouth et Walsall, où il a été entraîneur de 2004 à 2006 avant de devenir un commentateur vedette sur Sky Sports.

"On m'a demandé si je pouvais m'aligner avec eux (Caerau, ndlr) et j'ai répondu que cela serait possible à condition qu'ils jouent en milieu de semaine (...) et voila que cela se produit! je jouerai leur derby mercredi", a-t-il déclaré sur Sky Sports. "Ils ne doivent pas être très forts s'ils comptent sur moi!", a-t-il ajouté.

"Les seules rencontres à onze que j'ai jouées cette saison étaient des matchs de charité", a-t-il rappelé.

La dernière apparition de Merson en troisième division galloise date de mars 2012 lorsqu'il marqua un but pour Welshpool Town.