Adil Rami n'a pas beaucoup joué avec l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde. Mais il a joué un rôle important au niveau de la cohésion du groupe et de l'ambiance qui régnait au sein des tricolores.

Ce lundi soir sur le plateau de TF1, le défenseur de l'OM a raconté une anecdote complètement folle après la victoire en 1/8ème de finale contre l'Argentine. "On était une quinzaine dans un restaurant. En rentrant, je me suis mis dans ma chambre avec mon casque, nu pour jouer à Fortnite. Les autres chantaient dans le couloir et faisaient chambre par chambre. Et là, je sentais la tempête arriver vers moi. Dès qu’il y en a un qui avait le malheur d’ouvrir sa porte de chambre, ils retournaient le lit et tout. Il s’avère que moi j’avais pris un extincteur dans ma chambre. On ne sait jamais, sécurité. C’est des gamins, on ne sait jamais. Et là il y a Benjamin (Mendy) qui botte la porte de ma chambre avec son pied. Il me dit « non c’est juste pour savoir ce que tu fais ». Et là il fait : « oh les gars, on fout le bordel dans la chambre d’Adil Rami ». Je suis parti au courant, j’ai dégoupillé l’extincteur et là quand ils sont rentrés, c'était Ghostbuster »