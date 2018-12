John Carter, 91 ans, est originaire de Colombie-Britannique. Ceux qui le connaissent le surnomment "le monstre de la nature". Et pour cause : John a des passe-temps pour le moins épatants.



Il aime faire du vélo, des raquettes, des sauts à la piscine à 3 mètres de haut, de la plongée, du football et de la course.

"J'ai vécu dans une famille de 14 enfants. On a toujours été très actifs", a-t-il déclaré au Daybreak South.

Tous les jours, il se lève à 5h du matin pour avoir le temps de bien profiter de sa journée et de faire toutes les séances de sport qu'il désire.

"Dans ma tête, j'ai l'impression de n'avoir que 65 ou 70 ans. Je suis déterminé à garder la forme et à faire du sport aussi longtemps que j'en serai capable."

John précise n'avoir jamais fumé ni bu.

S'il est aujourd'hui connu du grand public, c'est parce que le compagnon d'une de ses petites-filles a réalisé un petit film pour montrer ses exploits. Très rapidement, le "super papy" a été encensé par le web.

"A la piscine, les gens viennent et me demandent l'âge que j'ai vraiment. C'est très drôle", a-t-il confié à CBC.