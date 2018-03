Ce vendredi soir, l'Argentine et l'Italie se rencontrent pour un match amical qui aura lieu à Manchester. A l'entraînement, Lionel Messi a régalé en prenant le ballon dans le milieu de terrain avant de passer en revue toute la défense argentine et de marquer... Gageons que les défenseurs italiens seront un peu plus efficaces ce soir...