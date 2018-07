Robert Oberst est un Américain de 29 ans, mesurant 2,03 mètres pour 180 kilos. Son métier : "strongman."

Les strongmen sont des bodybuilders qui s'affrontent dans des compétitions de force, avec l'objectif de soulever, porter ou lancer les objets les plus lourds possibles. Oberst affirme être l'homme le plus fort de la côte Ouest et le deuxième de tous les Etats-Unis.

Dans un reportage du site Internet Munchies, il révèle comment il entretient son physique en dehors de la salle de gym. Amateur de bonne chère, il confie ingurgiter entre 15 000 et 20 000 calories par jour, essentiellement à base de protéines (viande, oeufs).

En revanche, il rejette tous les produits préparés et surgelés, sans aucun apport nutritif et trop riches en lipides selon lui.





Et malgré sa carrure de monstre de foire, Robert est un père et un époux aimant qui n'hésite pas à préparer sa recette secrète dès qu'il en a l'occasion : deux sortes de pâtes avec deux viandes et deux sauces. Toute la famille se régale, mais dans des quantités moindres évidemment.