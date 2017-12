Titularisé et buteur à la surprise générale contre Eupen, le jeune Francis Amuzu a été confirmé par Hein Vanhaezebrouck dans le choc contre La Gantoise. Comme contre Eupen, le jeune Belgo-Ghanéen n'a pas déçu, faisant étalage de son culot et, surtout, de son énorme talent.





Une phase de jeu sur laquelle on peut voir Amuzu enrhumer et humilier Samuel Kalu, lui plaçant même un petit pont pour l'éliminer... ce dernier n'ayant aucune autre solution que de récolter son second carton jaune, en toute fin de match, pour arrêter le nouveau talent mauve. Remplacé dans la foulée, Francis Amuzu allait récolter au passage l'ovation qu'il méritait.