Andy Murray en souriait en s’expliquant en conférence de presse à l’Open d’Australie, mais, sur le moment, cela ne l’a pas fait rire du tout.

Lors d’un changement de côté dans le premier set, on a ainsi vu Muzz retourner sa bouteille dans tous les sens, très agacé. La scène finissant par un regard noir et perdu vers son clan accompagné d’un : "Mais c’est quoi, ça ? !" La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Point de superstition à la Rafael Nadal, mais un professionnalisme exacerbé : "C’est une bouteille comme celle-ci, là", dit-il en prenant la bouteille d’eau sur le bureau en conférence de presse. "Je ne parvenais pas à trouver sa contenance, si c’était un litre ou autre. Je sais combien je dois boire selon la température qu’il fait donc comme là je ne savais pas combien faisait la bouteille, et bien je ne savais pas non plus combien boire." Sur ce, il s’arrête et sourit : "Je n’ai jamais pu réussir à le voir, mais là ça y est j’ai trouvé : c’est bien un litre." Ni la déshydratation ni les crampes ne passeront par Andy !