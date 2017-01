Impossible de rassasier Antonio Conte cette saison. L'Italien a littéralement transfiguré Chelsea et compte bien permettre au club de ceindre les lauriers anglais en fin de saison. En conférence de presse non plus, rien ne semble pouvoir calmer sa faim de victoires.





Un journaliste en a fait l'expérience. Alors qu'il mangeait un morceau de gâteau pendant que l'entraîneur des Blues répondait aux questions de ses confrères, il a vu ce dernier lui demander comment était le gâteau.





"Le gâteau est bon ?", demande-t-il d'abord. "Je suis un peu jaloux. Si vous m'en offrez un bout, je le goûterais", ajoute-t-il, précisant qu'il n'a pas encore mangé." Après avoir mangé un morceau de ladite pâtisserie, le verdict est sans appel: il est pas mal...