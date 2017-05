Elle le reconnait elle-même. La combinaison des trois troubles psychiques dont elle souffre, la dépression, l'anxiété et un trouble de stress post-traumatique, est un dangereux mélange. En effet, ce coktail explosif lui fait perdre le contrôle de ses émotions, faisant ressortir le pire de sa personnalité aux yeux du monde extérieur.

Pour donner de l'espoir aux jeunes qui souffrent des mêmes troubles qu'elle et pour voir si la pratique sportive intense pouvait améliorer sa santé, Poppy s'est lancée dans un défi un peu fou, puisqu'elle s'est fixée pour objectif de courir le marathon de Londres.Après plus de cinq mois de préparation et de hauts et de bas, la jeune Britannique est parvenue à boucler son fameux défi en un peu moins de six heures d'effort.