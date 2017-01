L'attaquant brésilien Alexandre Pato quitte Villarreal, en Espagne, pour la Chine où il évoluera au Tianjin Quanjian avec Axel Witsel. Une photo montrant Witsel et Pato a été publié par le Diable Rouge sur Twitter.

"Bienvenue au Tianjin Quanjian", a écrit Witsel. Les détails du transfert n'ont pas encore été communiqués.

Pato, 27 ans, avait rejoint Villarreal en début de saison. Il évoluait depuis 2013 au Corinthians, qui l'avait recruté au Milan AC.

Le Brésilien avait réussi une entrée fracassante dans le football professionnel. Après des débuts à l'Internacional, il avait été recruté, à 17 ans, par l'AC Milan pour 22 millions d'euros. Avec les 'Rossoneri', il a marqué 63 buts en 150 rencontres. Mais ses deux dernières saisons avaient été perturbées par des blessures. Il était alors retourné au Brésil, au Corinthians, en 2013. Un an plus tard, il était prêté au Sao Paulo, où il a réalisé 24 buts en 59 rencontres. En janvier 2016, il était prêté à Chelsea. Mais il n'a disputé que deux rencontres, marquant un but, avec les 'Blues'. Il a rejoint Villarreal en juillet dernier. Il a marqué 6 buts en 24 rencontres, toutes compétitions confondues, avant de quitter le club espagnol. Pato remplacera son compatriote Luis Fabiano, qui a résilié son contrat après une année en Chine.