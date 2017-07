Bernard Tomic n'était pas très en forme lors de son premier tour à Wimbledon, perdu 6/4 6/3 6/4 face à Mischa Zverev. En revanche, il l'était beaucoup plus en conférence de presse. Connu pour son égo proportionnel à son talent, Tomic est aussi un des joueurs les plus francs, honnêtes du circuit. Et donc un bon client pour les médias. Invité à s'exprimer sur sa "performance", l'Australien de 24 ans a tout simplement avoué s'être ennuyé lors du match.

Bernard Tomic : “Mentalement et physiquement je n’étais pas en état de réussir une performance. Pour être complètement honnête avec vous, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis un peu ennuyé sur le court.”

Journaliste : – “Avez-vous pensé à rendre l’argent du prize money ?”

Bernard Tomic : – “Non, nous travaillons tous pour l’argent. A 34 ans, peut-être que je ferai des dons. Si Roger et Novak le font, je le ferais sans problème.”

Journaliste : – “Aviez-vous déjà ressenti ça lors d’un match ?”

Bernard Tomic : – “A plusieurs reprises dans ma carrière et je suis sûr que vous le savez (rire).“

"Je vais jouer encore dix ans et je sais qu’après ma carrière, je n’aurai plus jamais à travailler."

Pire encore que son manque de motivation, Tomic a déjà avoué plusieurs fois ne jouer que pour l'argent. “Je m’en fous d’atteindre le quatrième tour de l’US Open ou de perdre au premier tour. Je vais jouer encore dix ans et je sais qu’après ma carrière, je n’aurai plus jamais à travailler. Il faut respecter le sport, mais je crois que je ne le respecte plus […] C’est dur de trouver de la motivation […] Je m’ennuie et je dois trouver un moyen pour reprendre du plaisir au tennis. Les gens pensent que c’est une vie incroyable. Nous gagnons des millions de dollars, mais c’est parfois dur mentalement d’être tout le temps compétitif et je n’ai pas la meilleure personnalité pour faire ça.”