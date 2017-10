L'ancien joueur de Lille, Sofiane Boufal, a offert les trois points de la victoire, samedi, face à West Bromwich Albion.





Monté à la 81e minute, Boufal récupère, quelques minutes plus tard, un ballon dans sa partie de terrain. L'international marocain se lance dans un solo dont peu de joueurs sont capables. Il dribble deux joueurs de WBA, en envoie deux autres au tapis et trompe Foster d'une frappe au ras du poteau. Messi likes this. Toute la planète foot aussi.





Plus tard, en interview, Boufal semble avoir du mal à expliquer ce coup de génie. "Je me suis senti en confiance après avoir passé un ou deux joueurs. Je me suis dit que je pouvais aller au bout. Mais vous savez, c'est le genre d'action dont il ne faut pas chercher d'explication. Je suis très content avec ce but parce que c'est certainement le but de la semaine."