Gianluigi Buffon a pu réaliser un rêve lors du match de qualification pour le Mondial 2018 contre la Macédoine vendredi soir à Turin.

Pour la première fois en près de vingt ans, le gardien a pu porter le maillot bleu de la Nazionale et non pas celui d'une autre couleur réservé au gardien.

Buffon a fait ses débuts en Squadra Azzurra le 29 octobre 1997. Depuis, il est devenu le recordman européen des sélections: avec 172 matches à son actif, il a rejoint contre la Macédoine la gardien saoudien Mohamed Al-Deayea. Il n'est plus devancé que par le Mexicain Claudio Suárez (177) et les Egyptiens Hossam Hassan (178) et l'ex-Anderlechtois Ahmed Hassan (184).

Si l'Italie se qualifie pour le Mondial en Russie, Buffon établira d'office un record: il sera le premier joueur à avoir participé à six Mondiaux.