C1: le petit bijou de la soirée signé Dzagoev (VIDEO)

Sports

Alan Dzagoev, du CSKA Moscou, a illuminé la partie face à Leverkusen avec un enchaînement tout simplement magique.

Alors que son équipe était menée 2 à 0 sur la pelouse des Allemands de Leverkusen, le milieu de terrain russe a inscrit le but de l'espoir à la 36e minute de jeu. Petit sombrero du droit en pleine course, suivi d'une demi-volé du gauche de toute beauté. Assurément le plus joli but de la soirée...

Pour la petite histoire, son coéquipier Roman Eremenko égalisera deux petites minutes plus tard pour offrir le point du nul aux Russes (2-2).