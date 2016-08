Capitaine au grand coeur, il promet de faire un don de 1.000€ à chacun de ses buts

Sports

Capitaine, buteur mais aussi donateur: titulaire du brassard depuis la folle "remontada" de Toulouse en fin de saison dernière, l'attaquant international danois Martin Braithwaite continue en ce début de saison à guider le TFC, chevelure au vent.

Bordeaux l'a appris à ses dépens samedi dernier: Braithwaite, auteur d'un doublé face aux Girondins (4-1) sur coup-franc direct (67e) et dans le jeu (82e), a tout pour faire oublier Ben Yedder, le buteur vedette du "Tef" parti au Séville FC cet été après quatre saisons à 15 buts de moyenne.

"Braithwaite le chevelu est passé par là et a marqué deux buts", a plaisanté son entraîneur Pascal Dupraz après la rencontre. "Ce qui montre qu'on regrettera quoi qu'il arrive Wissam, tant il était un magnifique joueur de foot, mais Martin a montré qu'il était buteur et qu'à ce poste-là, il allait falloir compter sur lui".

Reste toutefois à savoir s'il sera bien là à Saint-Etienne, après avoir dû quitter l'entraînement jeudi après une alerte musculaire.

Don de 1.000 euros par but

Comme il l'avait promis sur Twitter avec le hashtag #Score2Help, Braithwaite, dont le père est originaire de Guyana, a donné cette semaine 2.000 euros à Action contre la faim et à une association d'aides aux bébés prématurés et continuera à verser durant toute la saison 1.000 euros par but marqué.

Auteur de onze buts en Ligue 1 la saison dernière, le Danois de 25 ans avait déjà prouvé qu'il pouvait pallier les absences de "WBY" en signant la plupart de ses réalisations au moment où Ben Yedder restait désespérément muet avant son réveil tonitruant en fin de saison.

Mais il a pris une toute autre dimension depuis l'arrivée en mars de Pascal Dupraz aux commandes du TFC pour une opération "remontada" désespérée mais finalement couronnée de succès.

Apprécié du Savoyard pour sa combativité, Braithwaite a été immédiatement promu capitaine à la place de Jean-Daniel Akpa-Akpro.

Bourreau de travail

"C'est un bourreau de travail, il montre l'exemple, il est capitaine, il travaille sans relâche, il faut l'arrêter à l'entraînement. Il montre à ses coéquipiers, qui en font de même, que le travail paie. Nous sommes des besogneux du football", souligne Dupraz.

Conscient de son potentiel, malgré une certaine fébrilité devant le but parfois, Dupraz s'est assuré après le départ de Ben Yedder de ne pas "placer" le Danois "dans une concurrence folle" à la pointe de l'attaque et a préféré recruter des pourvoyeurs comme les Suédois Ola Toivonen et Jimmy Durmaz.

Avec un TFC aux petits soins, Braithwaite, sous contrat jusqu'à la fin de la saison, a choisi d'aller au bout de son bail dans la Ville rose malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League.

"On veut pas jouer le maintien cette saison. Le coach nous a réveillés, avec lui on n'a pas le temps de s'endormir", confiait le Danois à l'AFP avant le début de la saison.

"C'est sûr qu'on est capable d'être dans les dix premiers mais si tu te contentes de ça, c'est que tu es content d'être moyen et ce n'est pas mon cas. Pour moi, il faut jouer pour les places en Europa League".

Au TFC de prouver qu'il en est capable dès dimanche (17h) à Saint-Etienne.