Alors que l'on disputait la 44ème minute de la rencontre opposant Bordeaux à Rennes, les Girondins ont failli être victimes, leur gardien Carrasso en tête, d'une terrible erreur puisque, alors que le dernier rempart local, s'était emparé du ballon, la montre de l'arbitre (indiquant qu'un ballon a bien franchi la ligne) s'est mise à sonner !





Après la rencontre, Cédric Carrasso s'est exprimé à ce sujet: "Il y a une tête d'un joueur, que je récupère un centimètre devant la ligne. j'ai un pied dans le but, mais le ballon, je l'ai facilement. Tout le monde le voit: l'arbitre de touche, l'arbitre central. (...) Ils ont vérifié à la mi-temps, il n'y a pas eu but et il y avait vraiment une erreur. Si le règlement avait été appliqué à la lettre, cela aurait été un but terrible !"





De son côté, l'arbitre, Monsieur Desiage, a heureusement fait confiance à son instinct plutôt qu'à la technologie, défaillante sur ce coup-ci.





Le maillot de Carrasso en cause

Le grand coupable de ce problème technique n'est autre que le... maillot jaune fluo du portier des Girondins, qui a détraqué tout le système ! Heureusement que la technologie n'existait pas du temps de Taffarel et de Campos...