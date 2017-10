Dans une interview accordée à nos confrères de SFR Sport, "El Matador" est revenu sur l'épisode du "penaltygate". "C'est du passé. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Il faut trouver la solution ensemble et fonctionner en tant qu'équipe. On a besoin d'être une équipe compétitive, on n'a pas besoin d'être amis. Il faut être professionnel, après chacun a sa vie."

Si le discours du meilleur buteur parisien semble dénué de toute animosité envers son partenaire brésilien, tout porte à croire que les relations ne sont pas non plus au beau fixe entre les deux hommes. D'ailleurs pour le goleador, même si Neymar a frappé le dernier penalty, le frappeur n'a pas encore été désigné. "Quand (Unai Emery) prendra la décision, ce sera comme ça. Est-ce qu'il a pris sa décision ? Je ne sais pas !"