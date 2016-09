Cavani moqué sur les réseaux sociaux

Sports





La soirée avait pourtant merveilleusement commencé pour le PSG et Edinson Cavani puisque l'attaquant de la Celeste n'avait eu besoin que d'un ballon, un coup de tête et à peine 45 secondes pour ouvrir le score face à Arsenal dans un Parc des Princes ivre de bonheur.





La suite, par contre, allait être moins drôle pour l'attaquant uruguyen qui allait se signaler en loupant tout ce qu'il était possible de rater dans le rectangle des Gunners. Après une superbe course dans le dos de la défense, Cavani dribblait le gardien et plaçait à côté. Quelques minutes plus tard, il parvenait encore à se faufiler dans le dos de la défense, contrôler de la poitrine... et se vautrer au moment de tenter une reprise de volée.