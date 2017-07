D'après le site italien L'Ultimo Uomo, la réponse est oui !

Depuis quelques jours, les images de la rencontre entre QPR et Manchester City en 1993 refont leur apparition. Et pour cause, un site italien a estimé que 20 secondes de ce match illustrent la pire action de l'histoire du foot.

C'est en effet lors d’un match du quatrième tour de la FA Cup que QPR reçoit Manchester City. Le score est toujours de 0-0. Et là, l'improbable se produit. Durant 20 secondes, les joueurs des 2 équipes sont incapables de réaliser une passe correcte, un dégagement un peu classe, voire même marquer un but avec la cage vide.

On vous laisse juger.