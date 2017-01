Coco Vandeweghe n'est pas la joueuse la plus connue du circuit. Classée 35e à la WTA, l'Américaine avait pourtant atteint les quarts de finale de Wimbledon il y a deux ans. Et cette saison recommence très fort pour elle, étant donné qu'elle disputera sa première demi-finale en Grand Chelem face à la revenante Venus Williams à l'Open d'Australie.

Mais il y a également une chose un peu particulière qu'il faut savoir sur la New Yorkaise: elle possède des origines... belges ! "Mon arrière-grand-père était bel et bien Belge", a-t-elle confirmé. "Il a migré vers le Canada durant la Première guerre mondiale. J'ai encore de la famille à Zulte. C'est dommage que le tournoi de Bruxelles n'existe plus, car c'eut été pour moi une occasion en or d'aller lui rendre visite. Je sais aussi qu'ils ont une bonne équipe de foot, mais je ne peux pas toujours les suivre. Et malheureusement, je ne parle pas néerlandais."

Après avoir éliminé Eugénie Bouchard, Garbine Muguruza (relire notre portrait ici), sans oublier la numéro un mondiale et tenante du titre Angélique Kerber, Coco tentera ce jeudi de rejoindre la dernière marche du tournoi en venant à bout de Venus Williams, 36 ans et auteure d'un come-back retentissant.