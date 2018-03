Lorsque l'on parle de Cristiano Ronaldo ou de Leo Messi, les superlatifs ne semblent pas suffisamment forts pour leur talent. Rassurez-vous, Cristiano Ronaldo se charge de se complimenter lui-même. Après avoir reçu sa récompense, l'attaquant du Real Madrid a avoué "avoir vécu une année 2017 de rêve. J'ai remporté cinq trophées mais aussi le Ballon d'Or et le prix The Best de la FIFA ".

Affichant un large sourire, CR7 va plus loin en évoquant ses nombreux records. "Avec l'arrivée de trois enfants en 2017, j'ai battu un autre record (rires). Moi, je crois toujours qu'il n'y a pas meilleur que moi, en tout cas sur le terrain." Les défenseurs de Leo Messi ne devraient pas être tout à fait d'accord avec cette affirmation.