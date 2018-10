Une triathlète française a réalisé une performance assez originale dans les rues de Paris ce week-end. Marine Leleu, connue pour être la première Française à avoir fini l'enduroman (un triathlon de l'extrême reliant Londres et Paris), a décidé de réaliser 50 kilomètres à la marche. Mais avec une idée artistique derrière la tête...

En effet, comme le montre le résumé de son parcours, Marine Leleu a réussi à dessiner un requin via son tracker GPS.

"Il faisait froid mais on l'a fait", a expliqué la sportive à France Inter. "On a commencé dans le 8e arrondissement qui n'est pas très fun et on a terminé sur les Champs-Elysées, 50 km plus tard"

Pour réussir cet exploit artistique, la triathlète s'est préparée durant deux semaines. "On a imaginé le dessin à l'avance sur un ordinateur. On a fait trois sessions avant, dont une de 18km juste pour faire la tête", explique la sportive. "Au cours de ces sessions, on s'est parfois trompés mais pas le Jour J."

A côté du défi personnel, l'objectif était de pousser la population à faire du sport, explique celle qui est suivie par presque 500 000 personnes sur Instagram. "L'idée, c'est de montrer que tout le monde peut faire du sport, même de la marche."

La triathlète veut se lancer un autre défi très prochainement : traverser, à la nage, le détroit de Gibraltar.